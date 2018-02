Caiado: reunião da reforma tributária é 'jogo de cena' A ausência dos líderes de oposição na reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, mostra mais uma vez a falta de apoio da proposta de reforma tributária em tramitação na Câmara, apresentada pelo relator, Sandro Mabel (PR-GO). Os líderes do PSDB, José Aníbal (SP), do DEM, Ronaldo Caiado (GO), e do PPS, Fernando Coruja (SC), decidiram não participar de um "jogo de cena", segundo descreveu Caiado. "Todos nós sabemos que o ministro (Mantega) não tem compromisso com a reforma tributária. Se tem, que encaminhe a proposta escrita para o Congresso que nós a discutiremos no recinto adequado", afirmou Caiado.