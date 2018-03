Caiado representa contra ministra por 'calúnia'

Em nota divulgada por sua assessoria, o deputado pede apuração da conduta da ministra e alega que "a representante do primeiro escalão do governo infringiu o artigo 3º do Código de Conduta da Alta Administração Federal". Caiado aponta que as autoridades devem se pautar "pelos padrões da ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em geral".

"A ministra afastou-se da liturgia do cargo ao declarar, por meio do Twitter, sua ''opinião'' a respeito dos responsáveis pela disseminação do boato de extinção do Bolsa Família. Sem provas e sem medir as consequências de sua declaração, afirmou que: ''boatos sobre fim do bolsa família devem ser da central de notícias da oposição''", afirmou, por meio de nota.