Caiado quer cobrar explicações sobre PIB de 2012 Depois de criticar o fraco desempenho do crescimento da economia, o líder do DEM na Câmara, Ronaldo Caiado (GO), anunciou que vai apresentar requerimento de convocação dos ministros da área para explicar os motivos do baixo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2012. O deputado de oposição cobra explicações dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, da Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, e do Planejamento, Miriam Belchior. Ele também quer a convocação do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini.