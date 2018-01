Caiado pede mobilização popular para que Congresso vote impeachment

CAMPINAS- O senador Ronaldo Caiado (DEM/GO) disse neste sábado, 19, que a frente pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) está iniciando uma mobilização popular para convencer os deputados a votarem pela cassação da presidente. O requerimento encaminhado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Junior deve ser votado no dia 6 de outubro, segundo o senador. "Para iniciar o processo precisamos de 342 deputados, por isso iniciamos uma mobilização para que o povo brasileiro entre na luta."

Ele acredita que não haverá dificuldade em obter adesão popular ao impeachment. "Você tirar a governança da corrupção e da propina e instalar uma governança da competência e da seriedade faz toda a diferença na vida das pessoas. O brasileiro perdeu a confiança na presidente da República e qualquer medida que ela apresente vai ser recebida com panelaço."

Caiado não quis fazer projeções de números. Ele acredita que os votos necessários dependem da pressão popular para um aumento de simpatizantes à tese do impeachment entre os parlamentares. "É o momento de colocar o fermento na massa." O senador participou da abertura do 4º Fórum Nacional de Agronegócios, em Campinas, e disse que o setor perdeu a confiança na recuperação da economia. "O fato de o governo não ter credibilidade aumenta o custo do crédito, do seguro rural. O momento é de cautela."