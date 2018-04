Caiado exige dados de ONGs ligadas ao MST O líder do DEM na Câmara, Ronaldo Caiado (GO), encaminhou ontem ao Ministério do Desenvolvimento Agrário pedido de informações sobre repasses do governo a ONGs que teriam ligação com o Movimento dos Sem-Terra (MST). O deputado apresentou uma lista de nove instituições que tiveram os repasses aumentados de 2006 em diante, depois da conclusão da CPI da Terra, em comparação com o período entre 2003 e 2005. Ele mostrou, também, quatro ONGs que perderam recursos depois de serem investigadas. O ministério alegou, via assessoria, que firma convênios com diversas instituições e a proximidade com o MST não é critério para aprovar convênio, mas sim os projetos encaminhados.