Caiado defende convocação extraordinária do Congresso O líder do Democratas na Câmara dos Deputados, Ronaldo Caiado (GO), defendeu nesta segunda-feira a convocação extraordinária do Congresso Nacional durante o recesso parlamentar, marcado para começar em 17 de julho. "É inaceitável que o Congresso Nacional entre em recesso diante desse cenário", disse Caiado a jornalistas, em referência aos protestos que tomaram o País nas últimas semanas.