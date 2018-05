Caiado critica urgência e mantém obstrução a projeto O líder do DEM na Câmara, deputado Ronaldo Caiado (GO), criticou a manutenção do regime de urgência na tramitação dos projetos que regulamentam a exploração do petróleo na camada do pré-sal e reafirmou a disposição de obstruir os trabalhos na Câmara, onde os projetos chegaram na terça-feira passada.