Caiado critica demora da oposição em definir candidatura O ano eleitoral começa com estranhamento na oposição. O líder do DEM na Câmara, Ronaldo Caiado (GO), fez críticas hoje ao principal parceiro e aliado, o PSDB, por causa da demora na tomada de decisões sobre candidatura à Presidência da República e pela atuação, considerada por ele, reduzida no combate ao governo no parlamento. "Sem dúvida, há um apagão da oposição", reconheceu Caiado.