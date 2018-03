Caiado compara Dilma a Eike para criticar plebicito O líder do DEM na Câmara, Ronaldo Caiado (GO), comparou a presidente Dilma Rousseff ao empresário Eike Batista e criticou a insistência do Planalto em realizar um plebiscito sobre a reforma política. A oposição defende a tese de que o Congresso deve votar um projeto e submetê-lo a referendo da população. "O governo Dilma é exatamente igual ao Eike Batista, promete e não entrega. No caso do governo, quem paga a conta é o povo", disse Caiado. "Plebiscito não gera nada, é só dinheiro no lixo, não é conclusivo para nada", complementou.