Cai vantagem de Lula sobre Alckmin, apontam pesquisas Pesquisa Vox Populi a ser divulgada nesta sexta-feira pela revista Carta Capital indica que caiu pela metade a vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin. Lula aparece com 45% das intenções de voto, 4 pontos menos do que na última pesquisa do instituto, apresentada há três semanas. O ex-governador subiu de 23% para 32%. A vantagem caiu de 26 para 13 pontos porcentuais. As informações foram divulgadas em primeira mão no Portal Estadão.com no pelo blog do jornalista Ricardo Noblat. Já pesquisa DataFolha, divulgada nesta sexta-feira, indica crescimento de 7% de Alckmin e apenas de 1% de Lula, que ainda venceria em primeiro turno. Na simulação do segundo turno feita pelo Vox Populi, a vantagem do presidente Lula sobre Alckmin também foi reduzida - de 19 para 8 pontos porcentuais. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais. O levantamento foi contratado pela Associação Nacional do Transporte de Carga e Logística e envolveu 2 mil entrevistas, entre os dias 22 e 24. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral na segunda-feira. Na pesquisa espontânea, onde o entrevistado declara sua intenção de voto sem que sejam apresentados a ele candidatos, o presidente manteve o índice anterior: 35%. Já Alckmin subiu 5 pontos, de 12% para 17%. Segundo Noblat, "há um dado na pesquisa que deve preocupar Lula: por larga maioria, os eleitores de outros candidatos no primeiro turno dizem que votarão em Alckmin em um eventual segundo turno". O candidato tucano recebeu com empolgação o resultado. "Acho ótimo, mas recebo com muita humildade. Sempre defendi o uso das sandálias da humildade e vou continuar assim", comemorou. O presidente do PT, Ricardo Berzoini, não foi localizado para falar sobre a pesquisa. DataFolha A pesquisa eleitoral DataFolha divulgada hoje, a primeira com os candidatos já oficializados pelos partidos,com registro no TSE, mostrou um avanço de 7% do candidato da coligação PSDB/PFL, que chegou aos 29% na disputa pela Presidência. Mas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição do PT, permanece na dianteira com 46%. O levantamento foi realizado entre quarta e quinta-feiras, ouvindo 2.828 eleitores em 177 municípios. Lula subiu 1% na pesquisa em relação a anterior. A candidata do Psol, senadora Heloisa Helena caiu dos 7% para 6%. Lula com o resultado da pesquisa ainda ganharia a eleição no primeiro turno, pois teria 54% dos votos válidos, enquanto Alckmin tem nesta pesquisa 35% dos votos. Na mesmo levantamento o eleitor respondeu também que Lula ganharia em um eventual segundo turno com 51% contra 40% de Alckmin. Um detalhe importante da pesquisa é o fato de que o atual presidente se reelegeria com 52% dos votos dos eleitores que possuem apenas o ensino fundamental e Alckmin estaria na outra extremidade, vencendo com os eleitores com ensino superior, com 42% da preferência, contra 31% de Lula. O atual presidente também ganharia de maneira fácil do candidato Geraldo Alckmin por 64% a 17% no Nordeste, entretanto perderia no Sul do País por 37% a 30%. A região onde a disputa é mais intensa entre os dois candidatos é a Sudeste, com Lula ganhando na pesquisa com 39% e Alckmin ficando com 34%. Campanha de TV e rádio A reação de Alckmin na pesquisa, que passou de 22% para 29%, foi provocada principalmente por seu forte aparecimento no rádio e na TV nos programas partidários do PSDB. Neste mês de junho ainda, o PSDB apresentou 20 minutos de programa partidário em cadeia nacional de rádio e TV. Outro fator importante também foram as pequenas inserções nacionais que chegaram a 25 minutos. O seu partido coligado, o PFL realizou programas com mais 11 minutos em cadeia nacional e 20 minutos em inserções nos Estados. Os demais candidatos apresentaram o seguinte comportamento na pesquisa: Heloísa Helena (Psol), com 7%. Cristovam Buarque (PDT) tem 1%, mesmo percentual que José Maria Eymael (PSDC) e Rogério Vargas (PSC). Luciano Bivar (PSL) e Rui Pimenta (PCO) não chegaram a 1%. Texto foi atualizado com a consolidação das duas pesquisas eleitorais