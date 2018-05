Cai possibilidade de vitória no 1º turno, diz analista O cientista político Marco Antônio Carvalho Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo, afirmou nesta quinta-feira que a pesquisa Ibope divulgada hoje mostra que a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff (PT), pré-candidata à reeleição, vencer as eleições no primeiro turno é cada vez menor. No entanto, afirmou, o eleitorado que "desembarca" da pré-candidatura de Dilma não "embarca" de maneira expressiva nas intenções de votos de nenhum dos outros dois principais pré-candidatos - os presidentes nacionais do PSDB, senador Aécio Neves (MG), e do PSB, Eduardo Campos.