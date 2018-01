Cai obrigatoriedade do Enem para vestibular no Ceará O juiz federal Marcos Mairton da Silva, que responde pela 8ª Vara Federal, julgou o mérito da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, e eliminou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como requisito para o vestibular 2002 da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ainda cabe recurso. Mas a UFC ainda não decidiu se vai recorrer ao Tribunal Federal da 5ª Região, em Recife. Caso isso aconteça, a situação dos candidatos fica incerta. Hoje, os 35.433 candidatos inscritos no vestibular UFC fizeram provas de português, língua estrangeira, biologia e matemática. Eles foram distribuídos em 52 locais de prova e concorrem a 3.585 vagas. O clima foi de tranqüilidade ao contrário do que ocorreu no dia 13 deste mês, quando essas mesmas provas, que integram a primeira fase do concurso, foram anuladas por causa da confusão criada com relação ao Enem. Na ocasião vigorava uma liminar exigindo o Exame e as pessoas que não o tinham feito e já estavam fazendo a prova, tiveram de sair dos locais. O reitor Roberto Cláudio Frota Bezerra disse que não pretende fazer queda de braço com a Procuradoria Geral da República. "A prioridade da Universidade é manter este clima de tranqüilidade e levar o vestibular até o final", disse. Sobre o recurso, Frota informou que entregou o caso para a assessoria jurídica da instituição e "sem nenhuma pressa vamos tomar a atitude melhor para todos". De acordo com ele, a UFC resolveu adotar o Enem porque as "maiores universidades, como a USP e Unicamp já o adotam".