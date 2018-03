Cai número de candidatos de 18 a 24 anos nas eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que caiu em todo o Brasil o número de pedidos de registro de candidatura feitos por pessoas com idades entre 18 e 24 anos para as eleições de 2008 em relação ao registrado no pleito municipal de 2004. Há quatro anos, o total de jovens inscritos para a disputa de um cargo eletivo era de 13.066 candidatos, contra 12.177 registrados este ano na Justiça Eleitoral, segundo informações da assessoria do TSE. Veja Também: Calendário eleitoral das eleições deste ano Contudo, se o número de candidatos jovens diminuiu em relação às eleições de 2004, aumentou neste ano a quantidade de pedidos de registro de candidatura de pessoas com idade superior a 60 anos: enquanto em 2004 foram 26.705 os candidatos nessa faixa etária, agora foram registrados pedidos de 29.750 candidaturas.