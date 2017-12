Cai diferença entre Garotinho e Alckmin, aponta Datafolha O pré-candidato a presidente Anthony Garotinho (PMDB) foi o único a registrar aumento nas intenções de voto na última pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada hoje. Garotinho registrou um crescimento de três pontos em relação ao último levantamento, realizado em meados de março, alcançando 15% das intenções de voto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à reeleição, caiu dois pontos, para 40%, e continua na frente, enquanto o pré-candidato a presidente Geraldo Alckmin (PSDB) caiu três pontos, para 20%, reduzindo a vantagem sobre Garotinho. Na sondagem anterior, Alckmin tinha 23% das intenções de voto e Garotinho, 12%. A diferença entre os dois caiu de 11% para 5%. Segundo turno Para a disputa do segundo turno, a pesquisa aponta Lula como o vencedor, com 52% das intenções de voto, dois pontos acima da última pesquisa. Alckmin, por sua vez, ficou com 37%, com redução de um ponto sobre a sondagem anterior. Na simulação de um segundo turno entre Lula e Garotinho, o petista continua levando a melhor, com 54% das intenções de voto, contra 32% do peemedebista. Na pesquisa anterior, porém, a diferença era maior, de 55% de Lula, ante 29% de Garotinho. Rejeição a Lula caiu Na categoria rejeição, Lula foi o que registrou melhor desempenho, passando para 29%, ante 33% da pesquisa anterior. A rejeição de Alckmin aumentou um ponto para 17%, enquanto Garotinho caiu 7 pontos, para 32%. O Datafolha ouviu 3.795 eleitores em 182 municípios de todas as unidades da Federação, entre quinta e sexta-feira. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para cima ou para baixo.