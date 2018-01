Cai chefe da Polícia Civil do DF que criticou governador O governo do Distrito Federal anunciou hoje que o governador Agnelo Queiroz "aceitou a exoneração" do diretor-geral da Polícia Civil do DF, Onofre de Moraes, após a revelação de um vídeo no ele qual aparece sugerindo que Agnelo deixaria o Palácio do Buriti em "um camburão". Em um pronunciamento rápido, lido pelo porta-voz do GDF, Agnelo explicou que teve acesso ao vídeo pela manhã e à tarde se reuniu com Onofre para discutir a questão.