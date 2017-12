Cai aprovação de Lula entre pobre e nordestino, diz Datafolha Pesquisa elaborada pelo Instituto Datafolha aponta uma redução no índice ótimo/bom no desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na opinião dos cidadãos brasileiros. A maior queda, de 52% para 48%, foi entre as faixas que mais apóiam o presidente e que garantiram sua reeleição em 2006 - habitantes nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, os menos escolarizados e os mais pobres. Esta faixa da população, justamente onde caiu o nível de aceitação de Lula, é a mais fortemente atendida pelos programas sociais e beneficiada pela melhora da distribuição de renda, Lula ainda continua mais bem avaliado do que na média do país, mesmo existindo traços concretos da queda na avaliação de seu governo. O maior baque na popularidade do presidente ocorreu no Nordeste, onde a taxa de ótimo/bom de Lula caiu de 68% para 59%. No Norte/Centro-Oeste, a queda foi de seis pontos, de 55% para 49%. No Sul, que sempre foi mais rigorosa com o presidente, houve nova queda - de cinco pontos, para 36%. O Sudeste ficou estável. O mesmo ocorreu entre os entrevistados mais pobres, com renda familiar mensal até cinco salários mínimos. Entre os componentes desta faixa salarial, a avaliação positiva de Lula caiu cinco pontos, para 50%. No tocante à escolaridade, Lula perdeu quatro pontos entre os que têm só até o ensino fundamental (foi para 54%) e seis pontos entre os que foram até o ensino médio.