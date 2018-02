Café com pastel põe fim à dieta tucana

Ele até falou em adotar a dieta do iogurte com mel, depois da intoxicação alimentar que o levou ao hospital no fim de julho. Todos duvidaram, e com razão. Geraldo Alckmin, candidato tucano à Prefeitura de São Paulo, não consegue deixar de lado o cafezinho - com muito açúcar - e os quitutes de feiras e padarias. Um dia depois de sair do hospital, ele topou uma caminhada no Itaim Bibi, bairro nobre da zona sul da cidade. Balizado por seu acupunturista, Jou Eel Jia, Alckmin chegou a declarar o mea-culpa pela intoxicação: "Nós médicos pregamos, 24 horas por dia, qualidade de vida, mas na prática...". Na prática, é o contrário. Em ritmo de campanha e vítima da tentação, o candidato já voltou ao "normal". No último domingo, em Cidade Tiradentes, extremo da zona leste de São Paulo, Alckmin abocanhou um pastel de queijo na feira e tomou meio copo de café. O único alento foi um copo d?água, para reidratar. No mesmo dia, em Sapopemba, também na zona leste, mais um café - desta vez um copo inteiro - e outro pastel, agora do Mercado Municipal do bairro. Até os assessores se surpreenderam. Anteontem, em mais uma agenda de campanha, em São Miguel Paulista, na zona leste, Alckmin entrou em três padarias - força do hábito. Até ali o tucano resistiu e só cumprimentou fregueses. No entanto, já no fim da caminhada, na Rua Serra Verde, centro comercial de São Miguel, ele cedeu. O cafezinho voltou à cena na última padaria do trajeto. Alckmin recebeu seu copo cheio, mas calmamente dividiu o farto conteúdo em outros três copos, repassados a seus assessores. O longo gole foi um só. "Pelo café, já podem casar", disse às atendentes, que rebateram de pronto: "Já somos casadas." Ontem à noite, ele repetiu a dose no Jardim Ângela, zona sul. Mais um copo na conta de Alckmin. O calor do café embaçou rapidamente seus óculos.