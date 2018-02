CAE do Senado deve votar projeto de pregão eletrônico A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado pode votar hoje o relatório do senador Eduardo Suplicy (PT-SP) sobre as mudanças propostas pelo governo Lula na Lei de Licitações. O governo apresentou seu projeto com o objetivo de ampliar o uso do sistema de pregão eletrônico dentro do setor público, a fim de reduzir o risco de fraudes nas licitações e garantir preços menores a partir do aumento da concorrência entre as empresas. A expectativa do governo era poder adotar o novo sistema já nas obras do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), principal plano do segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a votação na CAE vem sendo adiada por conta da discussão em torno do conteúdo do projeto, especialmente pela exigência do uso de pregão eletrônico na seleção de fornecedores de serviços e empresas para realizar obras de engenharia em contratos de até R$ 3,4 milhões. Pelo projeto do governo, sempre que o valor superar esse total, o pregão eletrônico passaria a ser facultativo. Hoje não existe mecanismo de pregão eletrônico para obras desse tipo. A indústria da construção civil contesta a proposta. Argumenta que o valor limite é muito elevado e o sistema pode permitir que haja combinação de preços entre empresas. Independentemente da polêmica, a comissão deve votar hoje a proposta, que é o primeiro item de sua pauta. O presidente da CAE, senador Aloizio Mercadante (PT-SP), defende a votação imediata do projeto do governo. Ele tem dito que, se não houver consenso, a solução é resolver no voto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo