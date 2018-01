CAE do Senado aprova aportes externos ao Ceará e Sergipe

Duas operações beneficiam o Ceará. A primeira delas, US$ 350 milhões, é com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), com aval da União. Os recursos destinam-se ao financiamento parcial do projeto de apoio ao crescimento econômico do Estado. Os investimentos, de acordo com parecer do Tesouro Nacional, estão previstos no Plano Plurianual (PPA) do Ceará. A segunda, de US$ 400 milhões, será firmada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), também com a chancela do governo federal. O dinheiro deverá ser aplicado no programa viário do Estado, para integrar regiões produtoras aos mercados consumidores e a portos e aeroportos.

A comissão aprovou também autorização para o município do Rio de Janeiro contratar operação de crédito externo com o Bird, no valor de até US$ 16,2 milhões, com aval da União, para financiar parcialmente o "Projeto Rio de Excelência". A última operação aprovada, de US$ 60 milhões entre o BID e o Estado de Sergipe, tem por objetivo financiar parcialmente o Programa de Desenvolvimento do Turismo no estado.