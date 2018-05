CAE do Senado adia reunião com diretores da Petrobras O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), adiou a audiência pública das 14 horas em que dois diretores da Petrobras falariam sobre o marco regulatório do pré-sal a pedido do senador oposicionista Alvaro Dias (PSDB-PR). Ele contou à Agência Estado que procurou Garibaldi e lhe explicou que, se a audiência da CAE fosse mesmo realizada às 14 horas, haveria justaposição com a reunião da CPI da Petrobras, marcada para o mesmo horário.