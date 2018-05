CAE do Senado adia discussão sobre dívida dos Estados Mais uma vez a discussão sobre o projeto de renegociação das dívidas dos Estados e municípios com a União foi adiada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Os senadores do colegiado decidiram tentar realizar na semana que vem uma sessão conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para votar a proposta.