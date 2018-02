CAE debate com governadores unificação do ICMS A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado discute na manhã desta terça-feira com governadores o projeto de resolução enviado pelo governo federal que unifica a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Entre os convidados, estão os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. O governo federal tem se mantido inflexível em manter a alíquota em 4%. Um racha entre Sul e Sudeste, de um lado, e do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de outro, mantém a polêmica.