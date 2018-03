CAE aprova substitutivo para projeto que reduz tarifa A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira, o substitutivo apresentado pelo senador Lindbergh Farias (PT-RJ) ao projeto de lei que prevê, a partir da concessão de benefícios tributários dados conjuntamente por governo federal, Estados e municípios, uma redução das tarifas do transporte público coletivo de até 15%. O texto do petista recebeu 18 votos a favor e um contra. Os senadores agora vão votar os destaques apresentados.