CAE aprova projeto que altera regras de sigilo bancário A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou hoje projeto de lei complementar que flexibiliza as regras sobre sigilo bancário. O texto aprovado foi de autoria do senador Gerson Camata (PMDB-ES), em substituição a outros dois projetos de lei complementares que tratavam do assunto. Pelo texto aprovado hoje, os bancos terão de comunicar ao Ministério Público operações bancárias consideradas suspeitas. Hoje, os bancos são obrigados a comunicar operações em dinheiro acima de R$ 10 mil, mas sem juízo de que haja suspeita ou não.