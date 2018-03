CAE aprova projeto que acaba com guerra dos portos Depois de quatro horas de discussões, o governo Dilma usou sua expressiva maioria e aprovou, hoje, o projeto que acaba com a chamada guerra fiscal dos portos na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. O colegiado também aprovou requerimento do líder do governo no Congresso, senador José Pimentel (PT-CE), para conferir regime de urgência à matéria. Na prática, o projeto poderá ir à votação amanhã em plenário, desde que seja apreciada as duas medidas provisórias que trancam a pauta.