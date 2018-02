CAE aprova empréstimos internacionais para Rio e Paraíba

O Rio pediu um empréstimo de US$ 100 milhões da Corporação Andina de Fomento (CAF) como parte do programa emergencial de reestruturação da malha rodoviária da Região Serrana fluminense. O vice-governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, compareceu à sessão para cobrar o apoio à aprovação do empréstimo.

No caso da Paraíba, a comissão autorizou o Estado a contratar cerca de US$ 25 milhões em crédito externo do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), uma agência de fomento vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU). Os recursos servirão para desenvolver um projeto de agricultura sustentável nas regiões do Cariri e do Seridó.

O projeto paraibano contará com investimentos totais de US$ 37,1 milhões entre os anos de 2011 e 2016. Além dos US$ 25 milhões financiados pelo fundo ligado à ONU, terá outros US$ 12,1 milhões como contrapartida do governo estadual.