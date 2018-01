Cadernos do 'Estado' celebram os 140 anos

Todos os suplementos do Estadão trarão nesta semana reportagens especiais sobre os 140 anos do jornal. No caderno Economia & Negócios, o Link desta segunda-feira, 19, lembra algumas das principais inovações tecnológicas, do telefone à internet, passando pelo computador, o microchip, o GPS. No domingo, o Estado circulou com um caderno especial de 72 páginas.

Terça-feira, o Viagem vai mostrar mudanças vividas pelos turistas desde 1966, quando foi criado o Suplemento de Turismo. Naquela época, uma viagem de São Paulo a Foz do Iguaçu, a primeira capa do suplemento, por exemplo, levava 45 horas num percurso de trem, ônibus e barco. Hoje, o trajeto pode ser feito em 1h40 num voo direto.

Na quarta-feira, edição especial do Jornal do Carro resgatará os automóveis mais importantes que circularam pelo País desde o fim do século 19. A lista inclui do Peugeot importado por Santos Dumont em 1890 e tido como o primeiro carro registrado na capital aos potentes modelos atuais.

Com ajuda de chefs e historiadores, o Paladar desta quinta-feira reproduzirá um banquete de 1875, data de fundação do jornal. E trará, além de colunas relacionadas ao tema, receitas da época.

Na sexta, o Divirta-se relembrará como as pessoas se divertiam na época em que o Estado foi criado e quais eram as opções de teatros, cafés, restaurantes, parques. Também mostrará como foram aumentando as alternativas de lazer, com destaque aos lugares mais frequentados de cada época.

A edição do próximo domingo terá reportagens especiais sobre os 140 anos nos cadernos Casa, Empregos e Imóveis. O primeiro discutirá a evolução do morar em São Paulo, mostrando como os lares paulistanos - e seus habitantes - foram se transformando ao longo do tempo - dos antigos casarões aos atuais apartamentos.

No Imóveis, o foco serão as mudanças de plantas e empreendimentos imobiliários, incluindo a diminuição de metragens, a incorporação de lazer aos condomínios e os projetos mistos.

Já o Empregos fará o percurso entre uma época em que se buscava fazer carreira numa só empresa até a geração Y, do profissional não necessariamente vinculado a uma companhia. Especialistas farão um paralelo com as mudanças econômicas pelas quais o Brasil passou.

Digital. No portal estadão.com.br, o leitor poderá conferir o especial multimídia A história do jornal, a história no jornal, sobre os principais momentos dos 140 anos do jornal. Com vídeos, artigos, galerias, linha do tempo e ferramentas interativas.

A Rádio Estadão também terá uma programação especial com cinco capítulos, de segunda a sexta-feira, sobre os 140 anos.