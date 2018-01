Cade funciona como 'polícia-política', diz tucano O presidente estadual do PSDB em São Paulo, deputado Duarte Nogueira, criticou hoje o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) por sua atuação no caso do suposto cartel em licitações do metrô em São Paulo. O Cade, segundo Nogueira, "faz vazamentos seletivos de dados à imprensa, com o claro objetivo de confundir e de produzir efeitos políticos e eleitorais".