Cacique é assassinado em Rondônia O cacique Maquéns Deusmar Ferreira Saquirabiara, de 38 anos, conhecido como Damião, foi assassinado com três tiros na madrugada desta sexta-feira em frente à lanchonete da rodoviária de Pimenta Bueno, a 500 quilômetros de Porto Velho. A polícia investiga a ligação da morte com garimpo de ouro e retirada ilegal de madeira na reserva dos Mequéns em Alta Floresta do Oeste, a 680 quilômetros da capital de Rondônia. Da reserva é retirado mogno e cerejeira. Damião parou sua caminhonete L-200 em frente à rodoviária e foi atingido pelos disparados após sair do carro. Na primeira fase das investigações, a polícia está mostrando a testemunhas fotografias dos possíveis inimigos do cacique, todos envolvidos com garimpo e madeireiros.