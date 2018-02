Cachoeira acusa Rezende de envolvimento com bicheiros

As acusações foram publicadas nesta segunda-feira, 18, no jornal Diário da Manhã, de Goiânia (GO), sob o título "Os canalhas também envelhecem", e recebeu dura resposta da coligação Amor por Goiás, que é formada pelo PMDB, SDD, DEM, PCdoB, PTN, PRTB e PPL.

"Quando era candidato a governador, em 1990, participou de todas as solenidades de fim de ano da ''Look Loterias'', empresa que gerenciava então toda a operação do jogo do bicho em Goiânia", escreveu Cachoeira. "Lá, em um ginásio de esportes, entregou brindes e prometeu, mas não cumpriu, doar casas para os cambistas presentes. Aos proprietários encantou-os com a possibilidade de legalizar o jogo. Como retribuição teve farta contrapartida financeira", relatou no seu artigo.

"Quando se tornou Senador da República, chegou a oferecer-me um almoço na residência do à época também Senador, Maguito Vilela, juntamente com dois outros empresários", acusou o bicheiro.

"Não se esqueça, Iris, do seu encontro com o manda chuva e mais dois diretores da Delta, em sua fazenda no Mato Grosso, em que o cardápio trazia pescaria e também outros assuntos não tão republicanos, tudo, como sempre acontece comigo, devidamente documentado", escreveu.

Em nota oficial, a coligação de Iris Rezende classificou de "estranha", "calúnia" e "conjectura mentirosa" as afirmações do bicheiro Carlinhos Cachoeira, condenado no ano passado por envolvimento no jogo do bicho, pela Justiça Federal.

Também rebateu a acusação: "Justamente ele faz essas conjecturas mentirosas, pois é alvo de um escândalo investigado pela Polícia Federal na Operação Monte Carlos", afirma Nota.

A coligação do PMDB de Iris Rezende entendeu, ainda, que, por ter sido condenado pela Justiça Federal por envolvimento com o jogo do bicho, Carlinhos Cachoeira deixou claro sua relação estreita com a diretoria da Delta. Uma das empresas envolvida nas denúncias.

"Diante disso, foi solicitada audiência junto ao Procurador-Geral da República e ao presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), para apurar a relação de Carlos Cachoeira com o governador Marconi Perillo", diz a nota oficial do PMDB.