Cabral volta a defender o retorno da CPMF O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), voltou a defender o retorno da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Durante a solenidade de formatura de 489 soldados no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, no fim da manhã de hoje, no Rio, disse que o dinheiro repassado aos Estados pelo Ministério da Saúde não é suficiente e a maioria dos senadores que derrubaram o tributo, em 2007, "perderam as eleições".