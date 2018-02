Cabral vai ao TSE pedir tropas para garantir eleições no Rio

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral , disse nesta sexta-feira, 15, que vai pedir o envio de forças federais para garantir a segurança, nas eleições municipais no Estado. Cabral afirmou que vai enviar ainda nesta tarde ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlos Ayres Britto, formalizando o pedido. O objetivo é garantir a entrada de candidatos, cabos eleitorais e jornalistas em comunidades dominadas pelo tráfico ou por milícias. Veja também: TRE-RJ apóia decisão do TSE de envio de tropas nas eleições Candidatos reagem a 'currais' do tráfico e milícias no Rio No Rio, candidata faz campanha com escolta Deputado suspeito de ligação com milícias é preso no Rio Conheça os candidatos a prefeito no Rio Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições Veja as regras para as eleições municipais Na quinta-feira, o TSE decidiu, por unanimidade, autorizar o envio das Forças Armadas para garantir a segurança durante as eleições municipais no Rio.Com a decisão, os ministros do tribunal deram carta branca para que o presidente do TSE requisite tropas diretamente ao Ministério da Defesa. Traficantes e milícias apóiam candidatos para tentar ter representação política e procuram obstruir a presença de outros candidatos em suas áreas de atuação. Desde o início da campanha, a Polícia Federal e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) têm recebido diversas denúncias de candidatos a vereador e prefeito que se dizem ameaçados e intimidados pelo tráfico ao tentar subir morros e ir a favelas na capital fluminense. O ministro Carlos Alberto Menezes Direito, de quem partiu a proposta, explicou que a autorização dada nesta quinta vai dar agilidade ao processo, já que o presidente do TSE terá a prerrogativa de requisitar as tropas. Entre as providências que serão necessárias, estão o mapeamento e a indicação de quais zonas eleitorais necessitam do reforço da força federal.