Cabral tinha acesso a regalias em Bangu 8, diz telejornal

RIO - O ex-governador do Rio Sérgio Cabral teria se beneficiado de um esquema de facilidades para detentos enquanto esteve preso na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, na zona oeste do Rio, segundo reportagem do RJTV, da TV Globo. O telejornal exibiu imagens de presos circulando livremente na cadeia, com visitas em qualquer horário e comodidade de receber encomendas.

Uma das cenas mostra um preso recebendo um produto diretamente no portão do presídio. O pagamento foi feito em dinheiro e o entregador conferiu nota por nota.

O RJTV informou ainda que, em março, o juiz Guilherme Schilling, da Vara de Execuções Penais do Rio, determinou a apreensão das imagens do circuito de segurança de Bangu 8. O objetivo do pedido era saber se existiam câmeras desligadas, ou que não filmavam os lugares certos. Segundo a reportagem, foi constatado que o sistema de gravação realmente tinha falhas. Ainda assim, foi possível captar as imagens das regalias com as câmeras ligadas.

Na prática, o presídio fechado funcionava como uma unidade semiaberta, aponta a reportagem. Os presos circulavam livremente mesmo fora dos horários de visita e de banhos de sol. Entre eles, Cabral.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o RJTV, Cabral saía do parlatório e caminhava até o hall de entrada do presídio. Os advogados davam a volta por fora e chegavam ao mesmo local, mesmo em dias de chuva.

Em maio, o ex-governador foi transferido para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. A instituição, reformada recentemente, não tem bloqueadores de celular. Além de Cabral, outros 146 presos também foram transferidos - alguns da Lava Jato. Segundo o governo do Rio, inspetores de segurança farão “revistas minuciosas” nos visitantes, com raio X e detectores de metais.

Defesa. A defesa de Cabral disse desconhecer qualquer tipo de regalia do ex-governador do Rio enquanto ele ficou preso em Bangu 8. O advogado Luciano Saldanha informou afirmou que todas as conversas com o seu cliente ocorriam no parlatório. “Só tinha rápido acesso a ele quando precisava assinar algum documento, por exemplo. Mas eram segundos”, disse Saldanha.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que, na ocasião das imagens, os internos estavam soltos porque iriam para o banho de sol e, por isso, a cela estava aberta e os internos no campo de futebol.

"Quanto ao lanche recebido pelo preso, a Seap esclarece que foi adquirido na cantina da unidade que fica fora do pavilhão onde há as celas e o entregador, na verdade é um funcionário da cantina", diz a nota.

Sobre Cabral, a secretaria estadual informou que ele encontra-se agora na ala destinada a internos de nível superior na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica. "Tal unidade prisional, antes de receber detentos de nível superior foi vistoriada por juízes federais, da Vara de Execuções Penais e pelo Ministério Público que aprovaram a unidade incluindo a instalação de câmeras em todos os locais e pontos não permitindo, dessa forma que existam pontos cegos ou sem monitoramento nesta unidade prisional", afirma a Seap.