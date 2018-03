Cabral reúne-se com grupo Ocupe Delfim Moreira O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), reúne desde às 11h30 desta quinta-feira com cinco manifestantes que integram o grupo Ocupe Delfim Moreira, que permanece acampado desde a última sexta-feira, 21, nas imediações do prédio onde o governador mora, no Leblon, zona sul do Rio. Também participam da reunião os secretários de Saúde, Sérgio Côrtes, da Educação, Wilson Risolia, e da Casa Civil, Regis Fichtner. Os manifestantes levaram a Cabral um manifesto, cujo conteúdo ainda não foi divulgado.