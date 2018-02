Cabral reitera apoio à prorrogação da CPMF O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), reiterou hoje seu apoio à proposta de prorrogar a Contribuição Provisória Sobre a Movimentação Financeira (CPMF). "Já havia me manifestado favorável à prorrogação da CPMF faz tempo e reitero meu total apoio pelo que significa para as contas públicas do governo brasileiro e do País", afirmou o governador. Ele declarou que não se pode fazer populismo com o dinheiro público. "Apoiar a CPMF é apoiar a estabilidade econômica e o desenvolvimento do Brasil", declarou.