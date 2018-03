Cabral recebeu 23 multas e pode perder CNH, diz jornal O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), pode ter suspenso, em breve, o direito de dirigir. Ele teria recebido 23 multas desde 2005, acumulando 69 pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo reportagem publicada pelo jornal O Dia. Das multas, 18 já estariam pagas, totalizando R$ 2.819,89. O governo estadual atribui as infrações a outros motoristas, que teriam dirigido o veículo no lugar do governador. Cabral recebeu multas por várias infrações: ultrapassou o limite de velocidade, fez retorno em local proibido, transpôs bloqueio rodoviário e avançou sinal vermelho. Além disso, o motorista do veículo foi flagrado dirigindo enquanto falava ao celular, ainda de acordo com o jornal carioca. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) informou que não pode comentar os dados, que são sigilosos, e por isso não confirmou as informações. Para consultar a pontuação pela internet, é preciso ter o número da carteira e o CPF do motorista. Em nota oficial, a assessoria de imprensa do Palácio Guanabara informou que o carro multado, um Toyota Corolla, não era dirigido por Cabral. "O carro mencionado na reportagem nunca foi dirigido pelo governador no período citado. É público e notório que o governador faz seus deslocamentos em veículos oficiais", consta no comunicado. "O automóvel citado era, entre janeiro e outubro de 2007, conduzido por mais de um motorista, em sistema de revezamento, para atender à residência do governador. O governador desconhecia, até então, tais fatos e vai solicitar que os motoristas infratores informem ao Detran as suas responsabilidades quanto às irregularidades listadas", informa o texto distribuído à imprensa.