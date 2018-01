Cabral quer PMDB e PT juntos na disputa ao governo

Sobre a presença de policias em camarotes na Marques de Sapucaí, Cabral adiantou que o governo está analisando, mas, que será preciso ver "caso a caso". Mas, indicou que haveria punições caso haja uma infração nas regras.

Sobre o apoio do governo ao Carnaval do Rio, o governador afirmou que Estados como Bahia e Pernambuco, que tem grandes festas, também apoiam. Segundo ele, o importante é que as escolas de samba sejam o mais transparentes possível em suas prestações de contas. Mas, ponderou que o governo não financia diretamente as escolas, e sim uma entidade que congrega todas as agremiações.

Sobre uma fiscalização mais atenta ao uso pelas escolas dessas verbas, o governador afirmou que essa deveria ser uma cobrança do componente da escola. "O governo já tem muita preocupação com saúde e segurança."