Cabral lidera no Rio com 58% das intenções de voto, segundo Ibope

SÃO PAULO - O governador e candidato à reeleição no Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) tem 58% das intenções de voto e venceria a disputa ao governo do Estado no primeiro turno, segundo pesquisa Ibope/Estado/TV Globo. Fernando Gabeira (PV) aparece em segundo, com 14%. Eduardo Serra (PCB) aparece com 2%. Cyro Garcia (PSTU) e Fernando Peregrino (PR) têm 1% cada e Jefferson Moura (PSOL) não pontuou. Brancos e nulos são 12% e 11% estão indecisos.

Foram realizadas 1204 entrevistas no Estado entre os dias 27 e 29 de julho. A pesquisa está registrada no TRE/RJ sob protocolo nº 62183/2010 e no TSE sob protocolo nº 20797/2010.O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.