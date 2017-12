Cabral lembra 'importância política' de ACM O governador do Rio de Janeiro, Sério Cabral (PMDB), lembrou a "importância política" do senador Antonio Carlos Magalhães, em nota distribuída à imprensa sobre a morte do político baiano. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo Diz a nota: "Expresso o meu sentimento de condolências à família do senador Antonio Carlos Magalhães e registro a sua importância política na história do Brasil contemporâneo. Como senador, durante quatro anos, tive a oportunidade de conviver com essa ilustre personalidade da vida nacional." ACM morreu nesta manhã, por insuficiência múltiplas de órgãos, aos 79 anos.