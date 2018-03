'Cabral jamais foi meu aliado', diz Dilma em nota

A ex-presidente Dilma Rousseff divulgou nota na tarde desta quinta-feira, 17, em que rechaça a associação de seu nome ao do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, preso nesta manhã pela Polícia Federal. No texto, ela destaca que o peemedebista deu apoio não a ela, mas ao senador Aécio Neves (PSDB-MG) na disputa presidencial em 2014.

"Sérgio Cabral Filho jamais foi aliado da ex-presidenta da República. Tanto é verdade que, nas eleições presidenciais, ele fez campanha para o principal adversário de Dilma nas eleições de 2014: o senador Aecio Neves (PSDB-MG). Durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff, Sérgio Cabral orientou seus liderados no PMDB a votarem favoravelmente ao afastamento dela da Presidência da República. Estes são os fatos", conclui o texto.