Cabral inaugura Cidade da Polícia no Rio O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), inaugurou nesta domingo, 29, a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, subúrbio do Rio. O complexo vai abrigar 13 delegacias especializadas, a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e cinco órgãos da chefia de Polícia. O objetivo do projeto é auxiliar a troca de informações entre as delegacias especializadas e otimizar custos. Segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o projeto é orçado em R$ 170 milhões.