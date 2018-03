Cabral: emenda de Ibsen Pinheiro ao pré-sal é 'absurda' O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), disse hoje não acreditar que a emenda do deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) ao principal projeto do marco regulatório do pré-sal será aprovada. "É tão absurda essa emenda do meu querido Ibsen que acho que não passa. Chega a ser caricata", disse Cabral, ao chegar ao Itamaraty para participar da cerimônia de assinatura dos compromissos da União com Estados e municípios que sediarão a Copa do Mundo de 2014.