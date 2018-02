O governador ressalvou, porém, que é preciso aguardar a votação e que vai avaliar a redação final do projeto antes de sancioná-lo. A proposta é do presidente da Alerj, deputado Paulo Melo (PMDB), e do líder do PMDB na Casa, Domingos Brazão, irmão do vereador Chiquinho Brazão (PMDB), presidente da CPI dos Ônibus da Câmara Municipal do Rio.