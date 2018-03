Cabral e Rosinha se unem em passeata contra emenda

Também está presente o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), e os três senadores fluminenses, que terão a missão de reverter a emenda no Senado. O evento conta ainda com a presença de Marcelo Crivella (PRB), Francisco Dornelles (PP) e Paulo Duque (PMDB). O senador capixaba Magno Malta também veio ao Rio para participar da comício.

A emenda Ibsen prevê a divisão igualitária dos royalties provenientes da exploração do pré-sal entre Estados e municípios do País, ao invés de privilegiar as localidades produtoras de petróleo, com o Rio de Janeiro.