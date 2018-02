Cabral e Paes enfrentam protesto na porta de museu Cerca de cem pessoas protestam na noite desta sexta-feira em frente ao Museu de Arte do Rio (MAR), que será inaugurado com a presença da presidente Dilma Rousseff (PT). Até as 19h, os manifestantes se dividiam em dois grupos, um em cada acesso ao museu, na praça Mauá, zona portuária do Rio, chamando a atenção de quem chegava para a cerimônia.