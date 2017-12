Cabral e Hartung estabelecem cooperação entre Estados O governador eleito do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), chegou por volta de 11 horas à Vitória (ES) para visitar o governador reeleito do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB). Os dois se reuniram na residência oficial do governador na Praia da Costa em Vila Velha, na região metropolitana da capital capixaba. Acompanham Cabral o vice-governador eleito do Rio, Luiz Fernando Pezão, e o futuro secretário chefe do gabinete civil de Cabral, Régis Fichtner. "Hartung é um exemplo de gestor público, reeleito com o maior índice do Brasil. Fez uma gestão que é exemplo para o País. Vim aqui aprender sem ter vergonha de que preciso aprender", disse Cabral ao ser recepcionado por Hartung, ressaltando que pretende estabelecer uma cooperação com Espírito Santo nas áreas de segurança pública, política fiscal e infra-estrutura. O governador do Espírito Santo lembrou ainda que os dois pretendem aprofundar a cooperação com o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), visitado por Cabral na quinta. "Nós dois também remamos na direção de unir o PMDB", disse Hartung.