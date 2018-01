Cabral e Adriana Ancelmo prestam depoimento nesta segunda-feira

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral será interrogado na manhã desta segunda-feira, 10, na sede da 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, na região central da capital. Ele já se encontra no prédio onde prestará depoimento.

Cabral está preso desde novembro do ano passado, acusado de chefiar um esquema de corrupção que teria movimentado centenas de milhões de reais. Em maio, o ex-governador foi transferido do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, para um presídio reformado em Benfica, na zona norte, onde ficava o antigo Batalhão Especial Prisional (BEP) e atualmente abriga detentos com diploma de nível superior ou acusados de não pagamento de pensão.

A mulher de Cabral, Adriana Ancelmo, também presta depoimento nesta segunda-feira. A Justiça prevê que o casal volte a ser interrogado ao longo da semana, nesta quarta-feira, 12, e sexta-feira, 14.