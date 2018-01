Cabral diz seguir orientação ao usar helicóptero

"Isso não é mistério, não é segredo, está no site. É uma determinação da Subsecretaria do Gabinete Militar. Infelizmente, o fato de ser governador me impõe para enfrentar a segurança pública, a marginalidade, o tráfico de drogas. Para ganhar esse jogo, que é um jogo muito difícil, de muita luta, o Gabinete Militar impõe a mim e à minha família restrições. Eu tenho de segui-las por uma questão de segurança", afirmou.

Cabral usou o aparelho oficial em cinco domingos consecutivos, entre 13 de outubro de 10 de novembro, para voltar de Mangaratiba para a capital fluminense. O governador do Rio estava acompanhado da primeira-dama, Adriana Ancelmo, dos filhos mais novos, Tiago e Mateus, e de uma empregada da família.

Nota assinada pelo subsecretário Militar da Casa Civil, Fernando Messias, e pelo superintendente de Segurança, Augusto César Benac, afirma que o uso de aeronaves tem ocorrido de acordo com Decreto 44.310, de 5 de agosto, que estabelece que somente o governador, o vice-governador, secretários, entre outras autoridades, estão autorizados a voar. O decreto foi criado depois da publicação pela revista Veja de reportagem que afirmava que o helicóptero oficial levava os filhos de Cabral e a babá à casa de praia.

O governador também viajava para Mangaratiba e usava o helicóptero em curtos trajetos, como entre o heliponto da Lagoa Rodrigo de Freitas e o Palácio Guanabara. "O processo de enfrentamento da criminalidade no Estado do Rio nos últimos anos, que tem tido como resultado a queda de todos os índices, acarreta riscos para os seus responsáveis, em especial o governador do Estado, que é, em última análise, o comandante desse processo. A Subsecretaria Militar da Casa Civil, com base em relatórios sigilosos, não abre mão do uso de helicópteros nos deslocamentos do governador e de sua família para a sua residência, em especial levando em conta a regularidade de dias, horários e destino das viagens", justificam Messias e Benac, na nota. O texto ressalta que o Rio é o único Estado "a dar total transparência ao uso de suas aeronaves", ao publicar os relatórios de utilização na página da Casa Civil na internet.