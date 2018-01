Cabral diz que pretende deixar governo em março para se lançar ao Senado

Rio de Janeiro- O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), disse na manhã desta segunda-feira, 2, durante a inauguração da Unidade de Polícia Pacificadora Camarista Maier, na zona norte do Rio, que vai colocar seu nome "à disposição" de seu partido para disputar o Senado nas eleições de 2014. Se for efetivado como candidato do PMDB ao Legislativo, Cabral disse que vai deixar o governo do Estado em 31 de março do ano que vem, prazo final de desincompatibilização para governadores que pretendem disputar outro cargo eletivo que não a reeleição.

"Os companheiros têm me estimulado muito para o Senado Federal", declarou Cabral, após afirmar que considera o dia 31 de março o prazo ideal para o PT entregar os cargos em seu governo. O senador petista Lindbergh Farias, que pretende disputar a sucessão de Cabral, defende o rompimento imediato.

Cabral também comentou a relação de seu governo com o PT no Rio e disse respeitar a posição de Lindbergh, mas fez ressalvas sobre a forma como deve ser feito o rompimento. "Estivemos juntos esse tempo inteiro. A população não vai compreender uma saída repentina do PT depois de 7 anos de governo", afirmou o governador, para quem "isso (rompimento) tem que ser discutido com tranquilidade, serenidade, no momento apropriado", afirmou o governador.

No caso de Cabral deixar o governo em março, o atual vice, Luiz Fernando Pezão (PMDB), vai disputar sua sucessão no cargo de governador. Cabral está em seu segundo mandato consecutivo como chefe do Executivo estadual e, portanto, não pode se candidatar ao governo novamente.