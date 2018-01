Cabral diz que PMDB segue orientação da Justiça na TV

Nas inserções que o partido preparou, as mensagens escolhidas mostram imagens genéricas do Rio e tentam destacar ''feitos'' do governo peemedebista como a instalação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) e obras de ampliação de estradas, extensão do metrô, além de destacar o PAC das Comunidades e o Arco Rodoviário. No entanto, a imagem de Cabral e de seu vice, que é pré-candidato ao governo do Estado em 2014, foram poupadas.

"Nós estamos indo ao encontro do que orienta a Justiça Eleitoral. Ela tem suspendido as propagandas daqueles que personalizam suas propagandas. Nós preferimos partidarizar, seguindo uma norma da Justiça eleitoral que é contra essa personalização", disse Cabral, que tem sido alvo da onda de protestos no País. "Então, nós entendemos que o mais conveniente é fazer pelo partido. E as pessoas sabem quem está realizando essas ações no Rio", explicou o governador, na última terça-feira, data que antecedeu o início das veiculações.